رئيس الفلبين لأوباما: “اذهب إلى الجحيم “!!

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، للرئيس الأمريكي باراك أوباما: “اذهب إلى الجحيم”.

وقال دوتيرتي: “إن الولايات المتحدة لا تريد بيع صواريخ وأسلحة أخرى للفلبين لكن روسيا والصين أبلغتاه أن بإمكانهما تزويدها بتلك الأسلحة بسهولة”.

وتابع: “على الرغم من أنها يمكن أن تبدو شيئا تافها بالنسبة لكم إلا أن واجبي المقدس يقتضي أن أحافظ على وحدة هذه الجمهورية وسلامة شعبها”، وأضاف “إذا كنتم لا تريدون بيع الأسلحة سأذهب إلى روسيا. أرسلت جنرالات إلى روسيا وقالت روسيا لا تقلق فلدينا كل ما تريد.. وسوف نعطيه لك”. ومضى قائلا: “بالنسبة للصين قالوا فقط تقدم ووقع وكل شيء سوف يسلم لكم.”

واردف قائلا: “اذهب إلى الجحيم يا سيد أوباما.. اذهب إلى الجحيم”.