رئيس الفلبين يطالب واشنطن بمغادرة بلاده

اعلن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي إن على واشنطن الاستعداد لإلغاء اتفاق عسكري يسمح لها بنشر قواتها وعتادها العسكري لإجراء مناورات في البلاد.

واشار دوتيري أن بإمكان بلاده الصمود دون أموال أمريكية، بعد أن علقت وكالة إغاثة أمريكية قرارها بتمويل برامج لمكافحة الفقر في البلاد.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقب عودته من زيارتين لكمبوديا وسنغافورة، “لا نحتاج إليكم… استعدوا للرحيل عن الفلبين… استعدوا للإلغاء الحتمي للاتفاق”.