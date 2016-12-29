رئيس الفلبين يهدد المسؤولين الفاسدين برميهم من على الهليكوبتر!!

هدد الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي مسؤولي الحكومة الفاسدين بالرمي من طائرة هليكوبتر أثناء تحليقها وقال إنه فعل ذلك ذات مرة ولن يشعر بوخز الضمير إذا أقدم على ذلك مجددا.

وقال دوتيرتي إنه ألقى ذات مرة صينيا متهم في ارتكابه جريمتي الاغتصاب والقتل من على طائرة هليكوبتر.

وأضاف في كلمة وجهها لضحايا إعصار ونشر مكتبه مقتطفات منها “إذا كنت فاسدا سأجلبك بطائرة هليكوبتر إلى مانيلا وسألقي بك منها. فعلت ذلك من قبل فلماذا لا أفعله مرة أخرى؟”

ورأى دوتيرتي أن ما أقدم عليه من قتل كان في إطار عمليات مشروعة للشرطة من بينها واقعة تضمنت احتجاز رهائن. وحذر بعض أعضاء مجلس الشيوخ الرئيس الفلبيني من احتمال تعرضه للمساءلة في البرلمان على تصريحاته.

وقال دوتيرتي إن ستة أشخاص اعتقلوا في مانيلا الأسبوع الماضي ومعهم نصف طن من مادة الميثامفيتامين -المعروفة محليا باسم شابو- كانوا محظوظين لأنه كان خارج العاصمة.

وقال: “كانوا محظوظين لأنني لم أكن في مانيلا في ذلك الوقت. لو كنت علمت بوجود هذه الكمية الكبيرة من شابو داخل منزل لكنت حتما قتلتهم”.

وأضاف “بعيدا عن أي دراما.. سأسحب مسدسا وأرديك قتيلا إذا لم يفعل شخص آخر ذلك.”