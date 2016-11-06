رئيس المفوضية الأوروبية: تركيا تتحمل مسؤولية فشل اتفاق المهاجرين

حمل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، النظام التركي، مسؤولية فشل اتفاق المهاجرين غير الشرعيين رافضاً في الوقت ذاته تهديدات تركيا بالتخلي عن التزاماتها ببنود الاتفاق.

وقال يونكر “سيقع اللوم على القادة الأتراك في حال انهيار الاتفاق”، محذرا من أن تركيا بدأت في الانجراف بعيدا عن القيم الديمقراطية والعلاقات الوثيقة مع أوروبا.

وكانت عدد من الدول الأوروبية طالبت بإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع سلطات النظام التركي في آذار الماضي بشأن اللاجئين وذلك لأن الاتفاق يفترض وجود دولة قانون لكن هذا الأمر لا ينطبق حاليا على تركيا.