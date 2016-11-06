رئيس المفوضية الأوروبية يحمل النظام التركي مسؤولية فشل اتفاق المهاجرين

حمّل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر النظام التركي مسؤولية فشل اتفاق المهاجرين غير الشرعيين رافضا في الوقت ذاته تهديدات تركيا بالتخلي عن التزاماتها ببنود الاتفاق.

ونقلت رويترز عن يونكر قوله في مقابلة نشرت اليوم “سيقع اللوم على القادة الأتراك في حال انهيار الاتفاق” محذرا من أن تركيا بدأت في الانجراف بعيدا عن القيم الديمقراطية والعلاقات الوثيقة مع أوروبا.

وكانت عدد من الدول الأوروبية طالبت بإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع سلطات النظام التركي في آذار الماضي بشأن اللاجئين وذلك لأن الاتفاق يفترض وجود دولة قانون لكن هذا الأمر لا ينطبق حاليا على تركيا.

وقال يونكر لصحيفة لو سوار البلجيكية “إذا لم تلتزم تركيا بالشروط التي وضعت فلن يكون هناك أي تقدم بشأن التأشيرات” مؤكدا أن انهيار الاتفاق “سيكون خطأ تركيا”.

وكانت منظمة العفو الدولية وصفت في 19 آذار الماضي الاتفاق الأوروبي التركي بشأن المهاجرين بأنه “ضربة تاريخية” لحقوق الإنسان مشيرة إلى ازدواجية المعايير لدى القادة الأوروبيين ومحاولاتهم المستمرة للتنصل من معالجة مشكلة المهاجرين من خلال اتفاق مملوء بالتناقضات والعيوب.

وينص الاتفاق الذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي في 18 آذار الماضي على إعادة المهاجرين إلى تركيا بشرط أن تتقاضى أنقرة لقاء قبولها إعادة هؤلاء المهاجرين مليارات الدولارات وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والإسراع في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.