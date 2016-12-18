رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد دعمه تحويل بلاده إلى جمهورية

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول، عن دعمه فكرة إعلان النظام الجمهوري في البلاد.

وشدد تورنبول، أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر الحركة الجمهورية الأسترالية، على ضرورة أن ينتمي حاكم الدولة الأسترالية إلى المجتمع الأسترالي، مضيفا “ليس لدينا أي دافع سوى حب الوطن”.

واقترح رئيس الوزراء الأسترالي طرح نموذجين للنظام الجمهوري على استفتاء شعبي، يقضي أولهما باختيار رئيس من خلال انتخابات مباشرة بينما يتطلب الثاني تعيين رئيس من قبل البرلمان.

في الوقت نفسه، حذر رئيس الوزراء الأسترالي، من إجراء استفتاء جديد سيقرر مستقبل البلاد قبل نهاية حكم الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، مشيرا إلى أن 55% من مواطني البلاد، الذين شاركوا في استفتاء أجري في العام 1999، قد أعربوا عن معارضتهم لتحويل بلادهم إلى جمهورية.

وأثارت تصريحات تورنبول، هذه، موجة من الانتقادات الموجهة إليه من قبل معارضيه، إذ حذر النواب البرلمانيون الداعمون لنظام الحكم الملكي البرلماني القائم في أستراليا، تورنبول من الموت السياسي، في حال لم يترك هذه الفكرة التي يرون فيها خطرا على مستقبل بلادهم.

تجدر الإشارة إلى أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تعتبر، حسب الدستور الأسترالي، ملكة لهذه البلاد أيضا، وبالرغم من أن دورها شرفي إلى حد كبير، تعود إليها صلاحيات واسعة، بما فيها حل البرلمان، كما حدث في العام 1975، حين استخدمت الملكة هذا الحق لعزل الحكومة الأسترالية.

يذكر أن زعماء 7 من ولايات ومناطق أستراليا الـ9 قد دعوا، في يناير/كانون الثاني 2015، إلى تحويل بلادهم إلى جمهورية.