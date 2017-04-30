رئيس الوزراء التونسي يقيل وزيري المالية والتربية

أقال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد اليوم وزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير التربية ناجي جلول.

ونقلت رويترز عن المتحدث باسم رئيس الوزراء مفدي المسدي قوله إن الشاهد قرر إقالة وزيرة المالية “بعد تصريحات مثيرة للجدل عن خطط لخفض قيمة الدينار التونسي وأسند حقيبة المالية بالإنابة لوزير الاستثمار فاضل عبد الكافي”.

وكانت الزريبي قالت قبل أسبوع إن البنك المركزي التونسي سيقلص تدخلاته في ضخ العملة الأجنبية بالسوق ما سيخفض قيمة الدينار التونسي الأمر الذي تسبب في هبوط لم يسبق له مثيل للدينار أمام اليورو والدولار.

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل عن أسباب اقالة وزير التربية الذي عين بدلا منه سليم خلبوس وزيرا للتربية بالنيابة.

وكانت نقابات التعليم في تونس نفذت إضرابات متتالية هذا العام للمطالبة بإقالة جلول.