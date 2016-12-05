رئيس الوزراء الفرنسي يعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة العام القادم

اعلن رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس الترشح الى الانتخابات الرئاسية التي ستجري العام القادم.

وبحسب وكالة “فرانس برس” التي نقلت عن فالس قوله في كلمة بمدينة ايفري قرب باريس “انا مرشح لرئاسة الجمهورية لاننى لا اريد ان تعيش فرنسا مجددا صدمة العام 2002 مع مرشح من اليمين المتطرف فى الجولة الثانية” في اشارة الى خسارة المرشح الاشتراكي ليونيل جوسبان من الجولة الاولى.

واكد فالس انه سيستقيل من منصبه رئيسا للوزراء غدا للحصول على ترشيح الحزب الاشتراكي للانتخابات التمهيدية المقررة في 22 و 29 من كانون الثانى المقبل.

واضاف فالس ان “ترشيحي هو للتوافق والمصالحة فاليوم لدى مسوءولية اعادة لم الشمل والانتخابات التهميدية وسيلة رائعة لاعادة الوحدة”موجها نداء الى” كل الفرنسيين الذين يرفضون اليمين المتطرف ويرفضون العودة الى الوراء اجتماعيا كما يقترح اليمين” ان يشاركوا في عمليات الاقتراع هذه.

ووفق استطلاع للرأي نشرته صحيفة “جورنال دو ديمانش” فان رئيس الوزراء هو الشخصية المفضلة لمناصري اليسار لكي يصبح مرشح الحزب الاشتراكى للانتخابات الرئاسية.

وستبقى الطريق مليئة بالعراقيل امام مرشح الحزب الاشتراكي حتى في حال فوزه في الانتخابات التمهيدية والذي قد يجد نفسه عالقا بين زعيم اقصى اليسار جان لوك ميلانشون ووزير الاقتصاد السابق ايمانويل ماكرون الذى يميل اكثر الى الوسط.