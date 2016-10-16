رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية القضايا الخدمية والإقتصادية

اللقاءات الدورية، التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس، اليوم الأحد، أعضاء مجلس الشعب عن محافظة اللاذقية مع أعضاء المجلس.

وتركز اللقاء على القضايا الخدمية والاقتصادية المتعلقة بمحافظة اللاذقية مثل موضوع المخططات التنظيمية في الريف والادخار السكني وتأمين الأدوية للأمراض المزمنة والآلية الجديدة لتسويق موسم الحمضيات والنقل السككي بين طرطوس واللاذقية والاستثمارات السياحية في منطقة الساحل.

كما تضمنت المناقشات والطروحات اقتراحات لمعالجة العديد من المواضيع ليصار إلى دراستها والأخذ بها وفق أولويات الظروف الحالية ومنها إقامة نقاط طبية في الريف الشمالي لمحافظة اللاذقية ومعالجة الصرف الصحي ومتابعة تنفيذ مقبرة الشهداء والعمل على إعادة إحياء تربية دودة القز في مدينة جبلة وريفها وإقامة المدارس لأبناء الشهداء ومتابعة شؤون الجرحى والمصابين وواقع الواجهة البحرية للمحافظة وما يتعلق بطلاب المرحلة الجامعية بما يخص السنة التحضيرية والامتحان الوطني وكل القضايا الخدمية والاقتصادية التي تهم الحياة اليومية للمواطن السوري.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله و الأمين العام في رئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري.

وكان المهندس خميس التقى الأسبوع الماضي أعضاء مجلس الشعب عن محافظة دمشق وبحث معهم القضايا الخدمية والتنموية والاقتصادية والمعيشية المتعلقة بحياة المواطن اليومية.