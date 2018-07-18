رئيس بوليفيا: ترامب عدو للبشرية

نقلت وسائل إعلام كوبية عن رئيس بوليفيا إيفو موراليس تصرح أدلى به على هامش منتدى ساو باولو للأحزاب والقوى اليسارية والتقدمية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي المنعقد في العاصمة الكوبية هافانا، حيث بين أن العدو في هذا الزمن هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه عدو للبشرية ولكوكب الأرض.

وأشار إلى أن الأفكار المناهضة للإمبريالية تعد اليوم الأكثر أهمية مما كانت عليه سابقا.

هذا وكان موراليس وصف نظيره الأمريكي، العام الماضي، بأنه “المستبد الوحيد” في العالم، معتبرا أن سياسته الخارجية وقراراته بشأن الهجرة تثبتان حقيقة هذا الوصف.