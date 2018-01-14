رئيس تحرير جريدة العربي المصرية يوقع كتاب “القلعة ..حلب من الحصار للانتصار”

في مطعم جوري بحمص، وسط حضور أدبي وثقافي واجتماعي واسع، وقع رئيس تحرير جريدة العربي المصرية ماجدي البسيوني كتابه “القلعة ..حلب من الحصار للانتصار”.

ويروي البسيوني في كتابه لماذا ومن حاصر حلب، وكيف انتصرت في كانون الأول عام 2016، كما يحوي الكتاب مجموعة لقاءات أجراها الكاتب داخل مطار كويرس والسجن المركزي ومشفى الكندي ووصفاً لجولة من ساحة سعد الله الجابري وحتى القلعة مروراً بالمسجد الأموي وأسواق حلب القديمة.

وفي تصريح صحفي، أكد البسيوني أنه استقى اسم الكتاب من قلعة حلب كونها رمز العنفوان والصمود الأسطوري والسد العالي، كما سورية قلب العروبة النابض، مبيناً أنه آثر الذهاب إلى حلب أرض المعركة ليرى الحقيقة كما هي، بعيداً عن كل التضليل الاعلامي وليرصد ما رآه بعينه.