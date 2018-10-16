رئيس جمعية المخلّصين الجمركيين: فتح معبر نصيب يسهم في تنشيط الحركة التجارية والترانزيت

ذكر رئيس جمعية المخلّصين الجمركيين في محافظة اللاذقية ميهوب الحكمية أنّ إعادة فتح معبر نصيب – جابر الحدودي مع الأردن وبدء حركة عبور السيارات والأشخاص بين البلدين يسهم في تنشيط حركة التجارة ولاسيما حركة الترانزيت عبر سورية ما يؤدي إلى تفعيل الحركة التجارية وشحن البضائع الصادرة والواردة برا ومن المرافئ السورية وهذا من شأنه تنشيط وتحسين إنتاجيتها وعائداتها.

وبيّن الحكمية لـ”البعث ميديا” أن إعادة فتح المعبر الحدودي سينعكس على عمل التجار والناقلين والصناعيين والمصدّرين والمخلّصين الجمركيين وأصحاب المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة من خلال تشجيع حركة التصدير وانسياب البضائع كما يحفّز قطاع الأعمال على زيادة حجم العمل والنشاط التجاري من خلال فتح أسواق خارجية جديدة ما يؤدي إلى زيادة حجم الصادرات السورية.

ولفت الحكمية إلى ضرورة تكريس كل الجهود والإمكانات المؤسساتية في إطار تكاملي تشاركي لتحقيق انطلاقة متجددة في حركة الشحن والتصدير لدعم الاقتصاد الوطني بإيرادات وعائدات أكبر وبالقطع الأجنبي بما يحقق التسارع الكبير في التعافي الاقتصادي والإنتاجي الذي يتسارع ويتزايد بشكل كبير في مجمل القطاعات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية الحيوية بعد الانتصارات المشرّفة التي حققها جيشنا الباسل على كامل أرجاء الوطن.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة