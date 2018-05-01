رئيس حزب مصري: موقف الشعب المصري تجاه سورية ثابت ولن يتغير

أكد رئيس حزب الجيل المصري ناجي الشهابي أن موقف الشعب المصري ثابت ولا يتغير تجاه سورية ولا يمكن له أن يقف في خندق الدول المعادية لها والمتآمرة عليها.

وقال الشهابي: إن ” هذا الموقف يتبناه الشارع المصري بقواه السياسية الوطنية وتتبناه القيادة السياسية بمصر” مشددا على أن وحدة سورية وتماسكها خط أحمر لا يمكن التنازل عنه في أي حديث حول الأزمة في سورية.

ولفت الشهابي إلى أن الجيش العربي السوري ومؤسسات الدولة السورية هما صمام الأمان الذي يحافظ على وحدة الدولة موضحا أن تماسك الشعب السوري ووعيه ووقوفه خلف قيادته أفشل مؤءامرات ومخططات أعداء سورية.

وبين الشهابي أن الواقع الراهن يتطلب إعادة صياغة الكثير من العلاقات الدولية والإقليمية مشيرا إلى ضرورة أن تستعيد مصر موقعها الطبيعي وسط محيطها العربي وهو الموقع الذي غيبت عنه بسبب سياسات سابقة خاطئة.