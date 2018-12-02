رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي يواجه اتهامات جديدة بالفساد والاحتيال

ذكرت وكالة رويترز أن شرطة كيان الاحتلال الإسرائيلي أعلنت اليوم أن تحقيقاتها توصلت إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات الرشوة والاحتيال إلى رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو وزوجته في ثالث قضية فساد ضده تتعلق بمنح معاملة تفضيلية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية أكثر إيجابية له ولزوجته على موقع إخباري مملوك للشركة.

وفي شهر شباط الماضي واجه نتنياهو اتهامات فساد في قضيتين الأولى هي الحصول على هدايا من رجال أعمال أثرياء والثانية تتعلق بشبهات إبرام لصفقة مع ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية نوني موزس تتمثل في سعي الأخير لتجميل صورة نتنياهو في صحيفته مقابل إغلاق صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة لها.