رئيس ساحل العاج يعلن حكومة جديدة

أفاد بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في ساحل العاج بأن الرئيس الحسن واتارا أعلن تشكيل حكومة جديدة بعدد أقل من الوزراء الأربعاء 11 كانون الثاني، وتضمنت تغييرات محدودة.

واحتفظ وزراء المالية والموازنة والزراعة بحقائبهم، لكن تيري تانو الرئيس السابق لإيكوبنك الأفريقي حل محل أداما تونجارا في منصب وزير الطاقة، كما فقد وزير التجارة جان- لويس بيلون منصبه.

وسيحتفظ مارسيل أمون تانوه، الذي عين وزيرا مؤقتا للشؤون الخارجية، عندما عزل ألبرت تواكيوسي مابري في تشرين الثاني الماضي بالمنصب في الحكومة الجديدة.

ورغم وقوع عصيان أستمر ليومين مطلع هذا الأسبوع، أسفر عن إقالة قادة الجيش والشرطة والدرك، فقد أحتفظ وزيرا الدفاع ألان ريشار دونواهي والداخلية حامد باكايوكو بمنصبيهما.

وتم تقليل عدد الوزراء من 35 إلى 28 بينهم سبعة وزراء جدد.

وعين واتارا مستشاره المقرب والعضو البارز في حزبه السياسي “تجمع الجمهوريين”، أمادو جون كوليبالي رئيسا للوزراء أمس الثلاثاء.