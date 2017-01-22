رئيس غامبيا الجديد: موارد البلاد استنزفت

أعلن رئيس غامبيا الجديد أداما بارو الأحد 22 كانون الثاني أن موارد البلاد استنزفت عندما غادر الرئيس السابق يحيى جامع البلاد في وقت متأخر من يوم السبت.

وقال بارو لمحطة “آر.إف.إم” الإذاعية السنغالية: “وفقا لما وصلنا من معلومات لا توجد أموال في الخزائن العامة. هذا ما أبلغنا به. لكن بمجرد أن نتولى السلطة سنوضح كل شيء”.

من جهة أخرى، ذكر شهود عيان لوكالة “رويترز”، أن قوات من دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا “أواكس”، دخلت إلى المجمع الرئاسي في العاصمة الغامبية بانغول، بعد ساعات من تخلي الرئيس يحيى جامع عن السلطة ورحيله إلى غينيا الاستوائية تحت ضغط عسكري وسياسي.

وأفادت تقارير بأن بانغول شهدت مظاهر فرح برحيل جامع وبمقدم القوات الإفريقية التي تقودها السنغال، بينما قالت الوساطة الموريتانية، إنها “أبلغت الجهات الراعية للتسوية بأن السلطات الغامبية ترفض الوجود العسكري الأفريقي”.

وكان الرئيس السابق يحيى جامع الذي حكم غامبيا 22 عاما، رفض قبول الهزيمة في الانتخابات الشهر الماضي وأصر على بقائه في الحكم.