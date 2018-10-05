رئيس كازاخستان يؤكد فعالية اجتماعات أستانا لتسوية الأزمة في سورية

أكد الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزارباييف فعالية اجتماعات أستانا بتسوية الأزمة في سورية.

واعتبر نزارباييف في كلمته السنوية اليوم الى شعب كازاخستان أن عملية استانا حول الازمة في سورية هي الصيغة العاملة بفعالية للمحادثات حول التسوية السياسية للأزمة في سورية.

وعقدت عشرة اجتماعات بصيغة عملية استانا اختتم اخرها في ال 31 من تموز الماضي في سوتشي واكدت في مجملها على الالتزام بوحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي السورية ومواصلة مكافحة الإرهاب فيها حتى القضاء عليه بشكل نهائي.

إلى ذلك أعرب نزارباييف عن عزم بلاده مواصلة العمل والتعاون الفعال مع الدول الشريكة مشددا على انه وبهدف “ضمان التحديث السلمي للبلاد لا بد من اتباع سياسة خارجية سلمية تقوم على التفاهم والصداقة” لافتا إلى أن العلاقة بين كازاخستان وروسيا باتت تشكل معيارا للعلاقات بين الدول على مستوى العالم .

وتشهد العلاقات الروسية الكازاخستانية تطورا ملحوظا ويشترك البلدان في عضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تأسس مطلع كانون الثاني عام 2015 ويضم في عضويته روسيا بيلاروس كازاخستان أرمينيا وقرغيزستان.

ولفت الرئيس الكازاخستاني كذلك الى الشراكة الناجحة التي تربط بلاده مع جمهورية الصين الشعبية مشيرا إلى أن مبادرة الحزام الواحد أعطت زخما للعلاقات بين البلدين إضافة إلى تعاون كازاخستان مع الشركاء الصينيين حاليا في مشروع بناء أكثر من خمسين منشأة صناعية ضخمة.