رئيس كازاخستان يعين وزيرا جديدا للخارجية

وقع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نزاربايف الاريعاء 28 كانون الأول، مرسوما عين بموجبه، خيرت عبد الرحمنوف، وزيرا للخارجية، وفقا للمكتب الصحفي لرئيس الدولة.

ويحل الوزير عبد الرحمنوف (52 عاما)، وهو شغل حتى الآن منصب مندوب كازاخستان الدائم لدى الأمم المتحدة، مكان، يرلان إدريسوف، الذي كان يرأس وزارة الخارجية منذ أيلول عام 2012.

كما عين الرئيس الكازاخستاني النائب السابق لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة تيمور سليمانوف (38 عاما) وزيرا للاقتصاد في الجمهورية، ليحل محل كوانديك بيشيمبايف، الذي تولى وزارة الاقتصاد منذ أيار عام 2016.