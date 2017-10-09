رئيس لجنة الشؤون الدولية.. حرب عالمية ثالثة ستبدأ نتيجة أخطاء ترامب!!

حذر السيناتور الأمريكي رئيس لجنة الشؤون الدولية بوب كوركر، من أن التهديدات التي يطلقها الرئيس دونالد ترامب ضد دول أخرى من شأنها أن تضع البلاد “في الطريق إلى الحرب العالمية الثالثة”.

وعبر بوب عن قلقه من تصرفات ترامب في البيت البيض، قائلا: “ترامب يقلقني، ويقلق كل شخص يهمه أمر قوميتنا”.

كما أضاف أن ترامب ألحق، في عديد المرات، ضررا بجهود الولايات المتحدة الأمريكية الدبلوماسية، من خلال كتاباته على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

هذا وسبق أن تبادل السيناتور رئيس لجنة الشؤون الدولية، والرئيس الأمريكي ترامب، الشتائم على موقع “تويتر”، حيث اتهم ترامب كوركر بأنه شارك في “الصفقة النووية الإيرانية”، فيما رد كوركر بتغريدة على موقعه في “تويتر” قال فيها إن البيت الأبيض تحول إلى “حديقة أطفال للبالغين”.