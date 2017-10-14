رئيس مجلس الدوما الروسي سيزور دمشق العام القادم

أعلن رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين أنه سيترأس شخصيا الوفد البرلماني الروسي الذي سيزور دمشق بدعوة من الجانب السوري في النصف الأول من العام القادم.

وقال فولودين في تصريح اليوم “من المحتمل أن ينضم إلى البرلمانيين الروس في هذه الزيارة زملاؤهم الأوروبيون” مشيرا إلى أنه قبل دعوة رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ للقيام بهذه الزيارة.

بدوره أعلن رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما ليونيد سلوتسكي أن الجانب الروسي سيعمل على أن ينضم لهذه الزيارة إلى سورية برلمانيون من البلدان الأوروبية مؤكدا أن هذه الزيارة المشتركة ستعزز الاتصالات البرلمانية فيما يتعلق بالإسراع في توسيع نظام وقف الأعمال القتالية ليشمل جميع أراضي سورية وكذلك المساعدة في إعادة إعمار البنية التحتية السورية.

يشار إلى أن رئيس مجلس الشعب حموده صباغ يزور روسيا للمشاركة في أعمال الجمعية العامة الـ 137 للاتحاد البرلمانى الدولي في مدينة سان بطرسبورغ حيث التقى اليوم رئيسة مجلس الاتحاد الروسى فالنتينا ماتفيينكو بعدما كان التقى أمس رئيس مجلس الدوما الروسي فيتشسلاف فولودين.