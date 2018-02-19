رئيس مجلس الدوما: الشعب السوري وحده من يحدد مصير بلده

جدد رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين تأكيد بلاده أن الشعب السوري وحده من يحدد مصير بلده مؤكدا حرص روسيا على سلامة ووحدة سورية.

ودعا فولودين في مؤتمر صحفي عقده اليوم في برن بسويسرا الدول الأوروبية إلى العمل على وقف التدخل الأمريكي في شؤون الدول ذات السيادة موضحا أن تدخل الولايات المتحدة في شؤون دول أخرى مثل ليبيا والعراق أدى إلى “عواقب مأساوية”.

وقال فولودين: إن روسيا “لا تشارك الولايات المتحدة موقفها” إزاء التدخل في الدول ذات السيادة وخاصة عندما تكون هذه السياسة قائمة على ذريعة الحفاظ على المصالح الأمريكية.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرغى لافروف أكد في وقت سابق اليوم خلال كلمة له فى منتدى فالداي الدولي للحوار بموسكو أن الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها مطلب دولي محذرا من خطط الولايات المتحدة لتقسيمها