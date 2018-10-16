راضي:نقف إلى جانب سورية وجيشها

أكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي وقوف مصر إلى جانب سورية وجيشها ودعمها مؤسسات الدولة والتوصل إلى حل سياسي للأزمة بمشاركة جميع أطياف الشعب السوري.

وقال راضي في حوار لروسيا اليوم: “إن حفظ الأمن لا يكون إلا من خلال الجيوش الوطنية والأجهزة الحكومية” مؤكدا اتفاق موسكو والقاهرة بهذا الصدد.

ولفت راضي إلى وجود “توافق كبير جدا” بين مصر وروسيا في حل قضايا المنطقة وقال: “نحن نؤكد ضرورة الحفاظ على الدولة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضيها” مشيرا إلى أن السنوات الماضية “شهدت استهدافا لمفهوم الدولة الوطنية”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جدد في كلمة أمام مجلس الاتحاد الروسي في موسكو في وقت سابق اليوم التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سورية يحفظ سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.