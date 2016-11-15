راكيتيتش يرد على مورينيو: انا برشلوني حتى 2019

تلقى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، صدمة بشأن رغبته في إتمام صفقة التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية، إلى رغبة مورينيو في ضم النجم الكرواتي، بعد تألقه الملحوظ مع برشلونة.

إلا أن آرتورو كاناليس وكيل أعمال راكيتيتش، حسم الجدل، وأكد أن اللاعب سعيد للغاية في صفوف برشلونة، والنجاحات التي حققها مع الفريق، مؤكدًا أنه ينوي الاستمرار مع النادي الكتالوني حتى نهاية تعاقده في صيف 2019.

وساهم راكيتيتش في تتويج برشلونة بـ 8 ألقاب في الموسمين الماضيين، هي الدوري مرتين، كأس ملك إسبانيا مرتين، وكأس السوبر الإسباني، دوري أبطال أوروبا، السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.