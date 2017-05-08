رايتس ووتش :عقد منتدى للمنظمات غير الحكومية في السعودية إهانة للمدافعين عن حقوق الإنسان

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قيام منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو” بعقد منتدى للمنظمات غير الحكومية في الرياض عاصمة نظام بني سعود مؤكدة أنه إهانة للمدافعين عن حقوق الإنسان المعتقلين من قبل النظام السعودي .

ونظمت اليونيسكو الأسبوع الماضي في الرياض المنتدى الدولي السابع للمنظمات غير الحكومية تحت شعار ” الشباب وتأثيرهم الاجتماعي”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الباحث في منظمة حقوق الإنسان للشرق الأوسط آدم غوغل قوله.. ” إن تنظيم حدث شهير يجمع منظمات غير حكومية في الرياض يشكل إهانة لاثني عشر سعوديا مسجونين لمحاولتهم تأسيس منظمات مستقلة ومكافأة غير متوقعة لمن نظموه ” مشيراً إلى أن تنظيم مثل هذا المنتدى ” يشبه منح حماية في وقت تستمر فيه السلطات السعودية باضطهاد وحبس المدافعين عن حقوق الانسان بسبب تأسيسهم منظمات غير مرخص لها”.

وتابع غوغل.. ” إن السعودية أقرت عام 2015 قانونا يسمح للمرة الأولى بتأسيس منظمات غير المنظمات الخيرية لكن هذا القانون يتضمن نواقص خطيرة إذ يسمح للسلطات برفض الترخيص أو حظر أي منظمة لأسباب مبهمة “.

وكان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الانسان ومكافحة الإرهاب ” بن اميرسون “دعا النظام السعودي إلى مراجعة قانون مكافحة الارهاب الذي كثيرا ما يستخدم لملاحقة مدافعين عن حقوق الانسان معتبرا أن هذا القانون ينطوي على تعريف واسع جدا للإرهاب وليس متطابقا مع المعايير الدولية.