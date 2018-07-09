ربطة العنق قد تؤثر على الإبداع

ربما حان الوقت للاستغناء عن ربطة العنق، وارتداء الملابس المريحة بدلاً عنها في مكان العمل، بعد أن كشفت دراسة حديثة عن أضرارها، وأشارت الدراسة إلى أن ارتداء ربطة العنق يحد من القدرات العقلية للموظفين، وذلك لأنها تضغط على عروق الرقبة وتمنع تدفق الدم إلى المخ، مما قد يسبب تباطؤاً في مهارات التفكير. وأجرى معدو الدراسة بحثاً على 30 شاباً يتمتعون بصحة جيدة، تلقى نصفهم تعليمات بارتداء قمصان مريحة بأكمام مفتوحة، بينما طلب من النصف الآخر ارتداء ربطة عنق معقدة للغاية، إلى حد أنها تسبب الإزعاج لصاحبها. وخلص الباحثون أن الشباب الذين وضعوا ربطة العنق، قلت نسبة تدفق الدم إلى أدمغتهم بنسبة 7,5%، وهو ما كان عائقاً أمام تفكيرهم بشكل سليم. ولكن يجب التوضيح أن نتائج الدراسة ليست دقيقة، وذلك لأن عينة من 30 شاباً لا يمكن تعميمها على الجمهور الأوسع، كما أن ليس كل الرجال يرتدون ربطات العنق بطريقة غير مريحة، مثلما فعل الـ 15 شابا في الدراسة، التي ارتدى بها الشباب ربطة العنق، لا يرتديها الرجل العادي، كذلك لم تتطرق الدراسة للتأثير الفعلي لانخفاض تدفق الدم للدماغ، مثل تحليل أوقات رد فعل الأشخاص ومهارات اتخاذهم القرار.