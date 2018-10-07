رجال سيميوني في صدارة الليغا مؤقتاً

قاد الدولي الأرجنتيني أنخيل كوريا فريقه أتلتيكو مدريد لتحقيق فوز صعب على ضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد، على ملعب (واندا ميتروبوليتانو)، في إطار الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وحمل هدف اللقاء الوحيد توقيع النجم الأرجنتيني الشاب (23 عاما) في الدقيقة 74، إثر تسديدة أرضية زاحفة لم يستطع حارس الفريق الأندلسي باو لوبيز إمساكها لتسكن الشباك.

وبهذا الانتصار الصعب يستعيد رجال الأرجنتيني دييجو سيميوني طعم الانتصارات بعد التعادل سلبيا في الجولة الماضية في “ديربي” العاصمة أمام ريال مدريد.

وساهم الفوز في ارتقاء الأتلتي للصدارة مؤقتا برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة وحيدة أمام برشلونة، الذي سيحل ضيفا الليلة على فالنسيا في اختبار صعب على ملعب (الميستايا)، وريال مدريد الذي سقط بخسارة مفاجئة خارج الديار بهدف نظيف على يد ديبورتيفو ألافيس، صاحب نفس الرصيد.

في المقابل، توقف مسلسل انتصارات “الفيرديبلانكوس” عند المباراة الثالثة، ليتجرع الفريق خسارته الثانية هذا الموسم، ويتجمد رصيده عند 12 نقطة في المركز السابع.