رجا رافع: هدفنا لقب كأس الاتحاد الآسيوي

قال مهاجم نادي الوحدة السوري رجا رافع إن نتائج فريقه الجيدة في الدوري، وتأهله للدور ربع النهائي من كأس الاتحاد الآسيوي “لم يأت من فراغ”.

وكان الوحدة قد حجز مقعده في ربع النهائي من البطولة الآسيوية، كأفضل فريق يحتل المركز الثاني بين المجموعات الثلاث.

وأضاف رافع: “كلمة السر في هذه النتائج هي المحبة والثقة بين اللاعبين والجهاز الفني، بقيادة حسام السيد، الذي يعرف جيدًا كيف يسخر إمكانيات لاعبيه، وكذلك هناك متابعة ودعم كبير من مجلس إدارة النادي، خاصةً غياث دباس، مدير الكرة.. التأهل لربع النهائي منحنا ثقة ومعنويات كبيرة للمواجهات المحلية والآسيوية المقبلة”.

وتابع: “طموحنا كبير بتجاوز الوحدات الأردني في ربع النهائي، لا شك أن مواجهة الوحدات صعبة، لكن ثقتنا كبيرة بأنفسنا، ونخطط للوصول للنهائي وحصد اللقب لأول مرة في تاريخ النادي”.

وأضاف اللاعب: “على المستوى المحلي نسير بخطوات واثقة نحو القمة، لدينا مواجهتان مؤجلتان مع الجزيرة والفتوة، وبعدها علينا التفكير في مباراتي الوحدات، الخط البياني للوحدة يتصاعد ولن ننظر للوراء”.

وحول غيابه عن التسجيل، قال رافع: “تسجيل الأهداف توفيق من رب العالمين، كل مبارياتنا المحلية واجهنا فيها ضغوطًا كبيرة، خاصةً أن جميع الفرق التي تواجه الوحدة تلعب بحماس واندفاع كبيرين، ولن أهتم لغيابي بقدر اهتمامي بفوز فريقي، لكن أعد جمهور الوحدة بالعودة لزيارة الشباك في مرحلة الإياب من الدوري، وكذلك خلال مشاركتنا الآسيوية”.