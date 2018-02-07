رحلات سياحية روسية إلى الفضاء ثمن البطاقة 100 مليون دولار

أعلن مسؤول في قطاع الفضاء الروسي أمس الخميس، أن بلاده ستعرض على السياح في السنوات القليلة المقبلة إمكان الذهاب في رحلات فضائية والخروج إلى الفضاء الطلق، آملة في أن يكون ثمن التذكرة الواحدة أقل من مئة مليون دولار.

وفي حديث لصحيفة “كوموسومولسكايا برافدا”، قال مدير مجموعة “إنرجيا” الروسية التي تصمم المركبات الفضائية فلاديمير سولنتسيف: “نناقش إمكان تنفيذ رحلات للسياح إلى الفضاء”.

أضاف: “هناك بعض الناس مستعدون لدفع مبالغ تصل إلى مئة مليون دولار مقابل ذلك”.

وتعمل شركة “إنرجيا”، التي تصمم صواريخ “سويوز” ومركبات الشحن الفضائي “بروغرس” على تصميم مركبات “نيم – 2” المخصصة لنقل السياح وإتاحة الفرصة لهم بالخروج منها إلى الفضاء الطلق.