رحلة الانعتاق…..

كيف لك أن تنسى مشاعرك في أزقة النسيان ?

كيف لك أن تعيش مجردا من هويتك ?

أين أضعتها ولم تأبى ?

لماذا لم تعد للدروب الذي سلكتها،ربما عثرت على شيء منك ،ربما نجحت في إعادة تكوينك من جديد،على أن تمشي خاوي الروح مجرّد من معاني الحياة، كجسد يشتهي الزوال…

….

كان مجرد عابر سبيل صادفته في إحدى الأزقة المظلمة التي ترتادها،لم ترى وجهه ولم تبالي ،رأته كخيال أو كطيف لم تعرف ماهيته.

أكملت طريقها إلى حيث اللاوجود المرجو التي قررت أن ترتجله.

اتبعها بخطوات ثقيلة بقليل من اليأس والكثير من العناد،ربما لأنه كان يعلم وجهتها، أو ربما شعر بضرورة بوحها قبل الارتجال…

وقفت فجأة والتفتت إليه الذي بدوره حافظ على خطواته ساكنة…

….

تركت الحب عند حافة الموت الذي كان اقوى من الوعود والعهود الذي قطعناها…

تركت الآمان في أزقة الصراع الدموي الذي عايشته ولم أتخلص من الخوف الذي لاحقني ولا يزال، كطيف ثقيل كما أنت…

وعند أيقونة الطهارة تركت طهارة طفل سخر من سذاجتها وبراءتها الكثيرين…

وتحت شجرة الوفاق تركت سلامي الداخلي، عندما استنفذت لآخر قطرة عطاء في ظل انتقادات صاخبة لانتهي بصراع قمئ ..

عند عتبة النضح تخليت عن السعادة وواجهتها هي ونقيضها وأدركت الوهم الذي يتمسك به البشر لتبرير حياتهم…

تناثرت كل هذه المشاعر وتبعثرت ولم أترحم عليها، لأني أدركت الدرب الأسمى الذي يجب أن يسلكه الإنسان…بهذا الدرب فقط تدرك أن كل تلك المشاعر ليست الا عبارة عن محطات خاوية قابلة للتبدل والتغيير وما هي إلا نور يسطع ليضئ الطريق إلى ذواتنا المقيدة والبالية والذي ينتظر ان يطلق العنان وينفض عنه تراكمات وشوائب عالقة من الزمن ….

ألا زلت تريد ملاحقتي??

ما بها ذاكرتي تخونني قالتها بصوت خافت، مرتجف ،مترقب،،

نظرت اليه لم ترى سوى ملامح ليست غريبة عنها ،فيه نشوة المنتصر بعد صراع طويل رسمت تضاريس عميقة على وجهه،،وجدت شئ من الدفء والامان…

اقتربت بخطوات مضطربة..

هذا الخاتم لي لم يفقد بريقه…

ميرنا غالي