رحمانوف: جميع المدعوين لاجتماع أستانا القادم حول سورية سيحضرون أعماله

أفادت الخارجية الكازاخية، بأن جميع المدعوين للجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية سيحضرون أعمالها.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف في بيان اليوم إن “كل المشاركين الذين تم الإعلان عنهم أكدوا مشاركتهم وبينهم ممثلو المعارضة وسيكون هناك أيضا تمثيل للأمم المتحدة لكننا ما زلنا ننتظرالمعلومات النهائية عن مستواه”.

وكان عبد الرحمانوف أعلن في مؤتمر صحفي الاثنين الماضي أن ممثلي الدول الضامنة لعملية أستانا “روسيا وإيران وتركيا” اتفقوا على عقد الاجتماع الدولي المقبل الحادي عشر رفيع المستوى حول تسوية الأزمة في سورية في إطار عملية أستانا يومي الـ 28 والـ 29 من الشهر الجاري.

من جهته أوضح مدير المكتب الإعلامي للخارجية الكازاخية أيبيك سمادياروف أن الدول الضامنة لاجتماعات أستانا وهي “إيران وروسيا وتركيا” ووفدي الحكومة السورية والمعارضة وكذلك الأردن بصفة مراقب أكدوا حتى اليوم مشاركتهم في المؤتمر.

وأشار سمادياروف إلى أنه “من المتوقع في الوقت الحالي تأكيد مشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية”.