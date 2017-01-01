رحيل الرفيق حسن أبوزيد.. عاصر تأسيس البعث وشارك في رفع علمه للمرة الأولى

رحل الرفيق حسن أبو زيد أحد الرفاق البعثيين القدامى ممن عاصر بدايات تأسيس البعث وكان أحد المشاركين في رفع علم البعث للمرة الأولى في اللاذقية في بدايات التأسيس كما شارك في المسيرات الشعبية والطلابية ضد المستعمر الفرنسي في الأربعينيات من القرن الماضي.

وتمتد المسيرة النضالية للرفيق أبو زيد الذي رحل في العقد التاسع من العمر نحو سبعين عاما من النضال البعثي وفي لقاء أجرته صحيفة البعث مع الرفيق أبوزيد قبل عامين تحدث عن محطة غالية على قلبه، عندما شارك في رفع علم البعث لأول مرة في سورية في مدينة اللاذقية، ويقول: بعدما امتد نشاط الحزب إلى أرجاء القطر بمدنه وقراه، واكتسى النشاط الحزبي طابع التخطيط والتنظيم في تحركات البعثيين، حدث في صيف عام /1949/ وإثر مهمة من قيادة الحزب في دمشق إلى قيادة اللاذقية والطلب برفع حزب البعث في المسيرات البعثية، وبناء على قرار الحزب في اللاذقية، فقد اجتمعنا كبعثيين “عمال – فلاحين – طلاب – مثقفين” من مناطق اللاذقية وطرطوس وبانياس، وكان يرأس اللجنة الطلابية في المحافظة القائد التاريخي حافظ الأسد وانطلقت المسيرة البعثية بمشاركة العمال والفلاحين والطلبة رافعة العلم الحزبي من مقر فرع الحزب باتجاه شارع هنانو حتى وصلنا إلى سرايا الحكومة حيث تمّ رفع العلم وعدنا إلى مقر الفرع بعد إكمال مهمتنا.

البعث ميديا || اللاذقية – مروان حويجة