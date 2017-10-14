رد إيراني “قاسي” لترامب على موقع تويتر

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في حسابه على تويتر أن الإيرانيين بنين وبنات رجالا ونساء كلهم حرس ثوري يقفون مع الذين يدافعون عنا وعن المنطقة أمام المعتدين والإرهاب.

من جانبه أوضح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن إيران ستلقن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب درسا سيسجل في تاريخ أميركا إن لم يغير سلوكه.

بدوره مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي للشؤون الدولية أمير حسين عبد اللهيان قال في حسابه على موقع تويتر:الحرس الثوري هو قلب إيران النابض, ناصحاً ترامب بعدم العودة بأمريكا إلى عهود التوحش.

وكان ترامب اتهم إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووى الموقع مع مجموعة خمسة زائد واحد عام 2015 وحذر من أن بلاده قد تنسحب من الاتفاق بالكامل وقرر فرض عقوبات على الحرس الثورى الايرانى متراجعا عن التهديد بتصنيفه منظمة إرهابية.