ردت وحدات من الجيش العربي السوري، على اعتداء إرهابي، اليوم الجمعة، على عدد من النقاط العسكرية بجوبر، حيث أقدمت المجموعات الإرهابية على خرق لنظام التهدئة المعلن في الـ 12 من أيلول الجاري.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن “مجموعات إرهابية مسلحة خرقت صباح اليوم نظام التهدئة عبر محاولة التسلل والاعتداء على عدد من النقاط العسكرية للجيش في جوبر شرق دمشق ما استدعى ردا مناسبا من وحداتنا العاملة في المنطقة”.

وبين المصدر أن وحدات الجيش “أحبطت الاعتداء وكبدت الارهابيين خسائر فادحة بالأفراد والعتاد الحربي”.

وانتهكت المجموعات المسلحة نظام التهدئة أمس 55 مرة في محافظات دمشق وريفها وحلب وحماة وحمص والقنيطرة ودرعا واللاذقية.

إلى ذلك أفاد المصدر العسكري بأن المجموعات المسلحة خرقت اليوم نظام التهدئة 11 مرة في ريفي دمشق واللاذقية وفي حلب.