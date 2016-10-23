«رسائل الكرز».. مستمرا حتى «27» الجاري بدار الأسد للثقافة باللاذقية

تستمر العروض الجماهيرية لفيلم رسائل الكرز من اخراج الفنانة سلاف فواخرجي وإنتاج شركة سيريتل على خشبة دار الأسد للثقافة والفنون باللاذقية لغاية الـ 27 من الشهر الحالي.

وقالت النجمة فواخرجي التي تواجدت في دار الأسد لدى بدء عروض فيلمها الأول كمخرجة: طالما نحن نواجه الصعوبات بقلب ووجع واحد لا بد أن تصل رسائل الفيلم إلى غايتها بصورة أفضل من خطاب أو نشرة أخبار لكونها تختصر رسائل حب للوطن، وعندما نتكلم عن الحب لا نكتفي بفتاة وشاب فالحب هو ذكرياتنا وعلاقتنا بالوطن المرتبط فينا حتى لو ابتعدنا عنه وتركناه.

وأضافت فواخرجي الأحداث التي تمر بها سورية تحاول أن تنسينا قضايانا الاساسية وفي رسائل الكرز عندما نتكلم عن الجولان فإننا نتكلم عن جميع تفاصيل الوطن المجروح فينا، وهذا يدفعنا للعمل ليكون غدنا أفضل من أمسنا وطالما الجيش العربي السوري يحمينا ونحن موجودون وقادرون على العمل والابداع ولم تتوقف الروح والحياة بداخلنا فالمستقبل سيكون لنا.

من جهته وصف احد نجوم العمل الفنان باسل حيدر: رسائل الكرز بأنه “منحوتة” ابدعت بها الفنانة فواخرجي واضعة فيها خبرتها من دراستها الجامعية في قسم الاثار والمتاحف، مضيفا: لهذا الفيلم وقع خاص في قلبي وهو من الاعمال التي أعتز بالمشاركة فيها.

يذكر أن رسائل الكرز فيلم يروي حكاية حب رومنسية بين شاب وفتاة من الجولان السوري المحتل وتدور أحداث الحكاية على خلفية محطات مفصلية في تاريخنا المعاصر بعيد نيل سورية استقلالها سنة 1946 مرورا بنكسة حزيران 1967 وحرب تشرين التحريرية 1973 وصولاً إلى العام 2013.

والفيلم من بطولة محمود نصر ودانا مارديني وغسان مسعود وجيانا عيد وباسل حيدر وجيرار أغباشيان ووجدي عبيدو وعلي رمضان وناصر المرقبي وعماد السمان وأنطوانيت نجيب.