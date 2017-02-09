رسائل محبة ووفاء من دمشق المقاومة الى حلب الفداء

تتويجا للانتصارات العظيمة التي حققها الجيش العربي السوري الباسل والقوى الرديفة في حلب الشهباء وريفها أطلق الشباب المتطوع في الجمعية الوطنية الاجتماعية “سورية بتجمعنا” فعاليات المرحلة الثامنة من حملة “على امتداد الوطن” في محافظة حلب إعلاء لبطولات الشهداء والجرحى الذين صنعوا هذه الإنجازات وتكريما لأسرهم وذويهم.

وتضمنت الحملة بحسب رامي الحلبي رئيس مجلس إدارة الجمعية زيارات لمنازل عائلات شهداء الجيش العربي السوري ولواء القدس والقوى الرديفة في إطار رسالة تقدير وإجلال من أبناء الوطن للتضحيات التي قدموها في سبيل الذود عن حياض الوطن والذود عن كرامته.

وأوضح الحلبي أن الحملة استغرقت أكثر من عشرة أيام زاروا خلالها عددا كبيرا من منارل الشهداء في كثير من المناطق مثل بستان القصر والحمدانية ومحيط القلعة والسكري ومشروع 3000 شقة والأشرفية ومخيم النيرب وحندرات وغيرها ووصلوا الى مدينة نبل فى ريف حلب الشمالي التي عانى أهلها من الحصار لأكثر من ثلاث سنوات من قبل التنظيمات الإرهابية.

وأكد الحلبي أن حملة “على امتداد الوطن” مستمرة لتصل الى جميع المحافظات السورية بهدف توطيد روابط التقارب الاجتماعي وخلق حالة من التواصل بين أبناء مختلف المدن السورية من خلال هذه الزيارات الى بيوت الشهداء والجرحى وتقديم الدعم اللازم لهم.