رسالة إلى مصلح الهواتف

حققت الصورة التي نشرها موظف خدمة إصلاح الهواتف الذكية، لي جيانغ، على صفحته في فيسبوك، لهاتف أحد الزبائن، بداخله رسالة غريبة و100 دولار، مشاهدات كبيرة، إذ أنه أثناء عمل جيانغ في شنغهاي، فقرر الإجابة عليه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وتظهر الصورة المنشورة في فيسبوك، هاتف الزبون من الداخل وفيه رسالة من صاحبه جاء فيها:

“من فضلك أخبر زوجتي أنه لا يمكن إصلاح الهاتف، لأنها تريد التحقق من سجل المكالمات. و100 دولار لك. شكرا”.

وعبر المهني جيانغ في تعليقه على الصورة التي نشرها بنفسه، عن أنه يشارك هذا الرجل أحاسيسه وسيحافظ على سره.

وتراوحت التعليقات بين من اتهم المصلح بأنه “شريك في الجريمة”، ومنهم من سخر ونصح المصلح بأخذ النقود وإصلاح الهاتف عقابا لصاحبه، ورأى آخرون أن الأمر غير أخلاقي أبدا، لأن هذه التصرفات تحبط الرغبة لدى الكثيرين في تأسيس أسرة على حد تعبيرهم، على الرغم من أن لا أحد يعلم حتى الآن ما إذا كانت زوجة صاحب الهاتف قد قرأت تدوينة جيانغ أم لا؟