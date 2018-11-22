رسالة ترامب للعالم: ادفعوا واقتلوا !!

في مقاله بصحيفة “واشنطن بوست”، قال فريد رايان، الناشر والمدير التنفيذي للصحيفة، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أرسل رسالة واضحة و”خطيرة للغاية” إلى العالم، وهي أنه بإمكانهم أن يقدّموا الأموال له مقابل السماح لهم بتنفيذ عمليات قتل والإفلات من عواقبها.

وتابع رايان: إن بيان ترامب “غير الدقيق والمتموج بدد عملية القتل الوحشي التي تعرض لها جمال خاشقجي بمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، على يد عناصر تابعين للحكومة السعودية”، وذلك في إشارة إلى بيان ترامب، الذي تمسك فيه بالشراكة مع النظام السعودي رغم إقراره بأن “من المحتمل جداً” أن يكون ابن سلمان، كان على علم بالجريمة.

ومهما كانت الاعتراضات التي عبر عنها النقاد فيما يتعلق بغض ترامب الطرف عن جريمة اغتيال خاشقجي، فإن الرئيس الامريكي رد عليهم بالقول: إنهم “لا يفوقون العوائد المالية التي تتدفق على الولايات المتحدة من صفقات السلاح للسعودية”، بحسب رايان.

ويؤكد رايان أن التحقيق الشامل لوكالة الاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن ابن سلمان هو مَن أمر بقتل خاشقجي، وإذا كان لدى الرئيس ترامب سبب لتجاهُل نتائج هذا التقييم، فإن عليه أن يعلن فوراً تلك الأدلة، لكن في غيابها فإنه يمكن القول إن ترامب فشل في هذه القضية، والآن يقع على عاتق الكونغرس، في المقام الأول، مهمة الدفاع عن قيم أمريكا ومصالحها الدائمة.