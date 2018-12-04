رسالة دكتوراه نوعية حول تصنيع المنتجات الغذائية الرغوية من الحليب المحلي

رسالة نوعية جديدة قدمتها المهندسة الشابة رنا دربولي من قسم الهندسة الغذائية في كلية الهندسة الكيميائية والبترولية اختصاص التقانة الحيوية لنيل شهادة الدكتوراه حملت عنوان “دراسة إمكانية تصنيع بعض المنتجات اللبنية الرغوية من الحليب المحلي” حصلت من خلالها على درجة امتياز وبعلامة قدرها 90 درجة.

وعن رسالتها قالت دربولي تمتلك المنتجات الرغوية دورا مهما في مجال الصناعات الغذائية مثل الكريمة المخفوقة والبوظة والأجبان الطازجة الرغوية فهي بالنسبة للمصنِع منتج جديد أرخص ثمناً وأكثر ربحا وللمستهلك منتج حمية لانخفاض سعراته الحراريّة، مشيرة إلى أن البحث تناول طريقة تصنيع الجبنة الرغوية المحلية بطريقة مخبرية “غير مستمرة”.

بدورها لجنة الحكم المختصة أكدت على أن هذه الدراسة جديدة على مستوى سورية وتسمح بفتح أفق جديد وواسع في مجال تصنيع الألبان وتأمين منتجات لبنية جديدة في الأسواق بما يشجع على تطوير هذه الصناعة.