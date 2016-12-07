رسالة من إيران للأمم المتحدة حول الاتفاق النووي

صرح سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو، أن القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الامريكي (الكونغرس) بشأن تمديد قانون العقوبات على إيران “يعارض التزامات أمريكا المنصوص عليها في الاتفاق النووي” الموقع مع مجموعة خمسة زائد واحد العام الماضي.

وفي رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع، أوضح خوشرو “أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية تعتبر قرار الكونغرس الأمريكي الأخير حول تمديد قانون الحظر المسمى ايسا حتى نهاية عام 2026 يغاير ما ينص عليه الاتفاق النووي من التزامات على أمريكا” داعيا الأمين العام إلى إدراج هذا الموضوع في تقريره الجديد الى مجلس الأمن الدولي.

وأشار خوشرو إلى أنه وفقا للاتفاق النووي فإن أمريكا باعتبارها إحدى جهات الاتفاق التزمت بالامتناع عن تمديد أو وضع عقوبات جديدة أو أي خطوة تغاير نص وروح الاتفاق مطالبا واشنطن بأن “تتحمل التداعيات السلبية والاضرار المترتبة علي هذه الخطوة في حال تنفيذها”.

كما طالب خوشرو في رسالته جميع أطراف الاتفاق خاصة واشنطن بالالتزام بتعهداتها حياله.