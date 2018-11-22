رسالة من فادي دباس للمنتخب والجماهير قبل الأمم الآسيوية

وتابع دباس.. بكل تأكيد اشكر اللاعبين والجهاز الفني على ما قدموه خلال الفترة الماضية والمستوى الجيد الذي ظهروا فيه في مباراة الكويت وأثق تماما ان ما زال في جعبتهم المزيد لرفع اسم سوريا عاليا خلال كأس آسيا

أيام معدودة على انطلاق البطولة الآسيوية وآمل من الجهاز الفني اختيار القائمة النهائية للمنتخب القادرة على تحقيق طموحات واحلام جماهيرنا واتمنى من الجميع دعم اللاعبين واعطاءهم الثقة الكاملة ليكونوا قادرين على تحقيق انجاز ننتظره جميعا.

وقال دباس: لا بد أيضا أن اتوجه بالشكر الجزيل للقائمين على السفارة السورية في كل من عمان والكويت على حفاوة الترحيب والتعاون والاهتمام الكبير الذي حظينا فيه منهم كما أشكر جماهيرنا الوفية التي أتت الى مساندتنا ودعمنا خلال مباراتي عمان والكويت فقد كانوا خير سند ومعين لنا خلال المباراتين.

وختم الدباس بقوله: وبطبيعة الحال يستحق الجهاز الاداري والفني لمنتخبنا الأولمبي و نجوم المنتخب أمل المستقبل الاشادة بعد ظهورهم المميز في المباراتين الوديتين امام البحرين وآمل ان تكون تلك بداية ايجابية في رحلة التحضير نحو التصفيات الأولمبية.