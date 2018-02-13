رســـمياً.. ستينغ مدرباً لمنتخبنا الوطني بكرة القدم

أعلن اتحاد كرة القدم أمس تعاقده بشكل رسمي مع المدرب الألماني بيرند ستينغ من أجل قيادة منتخبنا الوطني لمدة عام واحد قابل للتجديد، وذلك في بيان إعلامي نقل عن فادي الدباس نائب رئيس الاتحاد قوله: اتحاد الكرة بذل جهوداً كبيرة للتوصل إلى هذا الاتفاق وسط موجة من الظروف القاسية التي يمر بها بلدنا الحبيب، وذلك الاتفاق ما كان ليبصر النور لولا الدعم الذي تم تقديمه من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام، واللجنة الأولمبية السورية من أجل تأمين كافة المستلزمات لإنجاح هذا الاتفاق.

وأشار الدباس إلى أن المدرب الألماني سيصل إلى دمشق نهاية الأسبوع الحالي ليتم توقيع العقد بشكل رسمي معه من خلال مؤتمر صحفي بحضور وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية بما يتناسب مع المكانة التي وصل إليها منتخب (نسور قاسيون) والتصنيف الدولي الذي بلغ المرتبة الثامنة آسيوياً والـ 76 عالمياً، وسيباشر ستينغ عمله مباشرة من خلال حضور مباريات الدوري الممتاز، ومتابعة مباريات اللاعبين المحترفين لانتقاء التشكيلة التي ستخوض مباريات الدورة الودية في العراق الشهر المقبل.. الجدير بالذكر أن ستينغ يمتلك سيرة تدريبية جيدة تمثلت بقيادته لمنتخبات ألمانيا الشرقية وبيلاروسيا والعراق وسنغافورة، إضافة للعديد من الأندية الألمانية.

دمشق- البعث