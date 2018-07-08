رسمياً..”باولينيو” يرحل عن برشلونة

غادر اللاعب البرازيلي “باولينيو” النادي الكتالوني برشلونة بعد فشل منتخبه في تحقيق نتيجة مميزة في نهائيات كأس العالم.

وأعلن نادي “جوانزو الصيني” على موقعه الرسمي عن استعارة الدولي البرازيلي “باولينيو”قادماً من برشلونة الإسباني، لمدة عام.

وتحدث “باولينيو” لموقع “جوانزو الرسمي” حيث قال:

بعد التدريب مع جوانزو وبرشلونة، والمنتخب البرازيلي في كأس العالم، حصلت على خبرة جيدة، واخترت العودة للدوري الصيني”.

وأعرب اللاعب البرازيلي عن آمله بمساعدة ناديه الجديد على حصد الألقاب، وإعطاء الدوري الصيني إثارة أكبر.

يذكر أن باولينيو قد انتقل لبرشلونة من جوانزو، الصيف الماضي، مقابل 40 مليون يورو.