رسمياً.. بوتفليقة يترشح للانتخابات الرئاسة الجزائرية المقبلة

ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيعلن اليوم ترشحه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان القادم.

وذكرت الوكالة أن بوتفليقة سيعلن في رسالة موجهة للشعب الجزائري مساء اليوم عزمه في حال انتخابه على تنظيم ندوة وطنية شاملة تهدف إلى اعداد “أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية” وامكانية “اقتراح تعديل الدستور” بما يتناسب مع التطورات التي تمر بها البلاد.

وكان حزب جبهة التحرير الوطني الجزائري أعلن أمس ترشيحه للرئيس عبد العزيز بوتفليقة لخوض الانتخابات لولاية رئاسية جديدة.

وسبق أن أعلنت أحزاب التحالف الرئاسي في الجزائر والتي تضم كلا من حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية في الثاني من الشهر الحالي ترشيحها الرئيس بوتفليقة لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يذكر أن بوتفليقة هو الرئيس الثامن للجزائر منذ الاستقلال وتولى الحكم في هذا البلد منذ العام 1999.