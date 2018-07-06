رسمياً.. بوفون يصل للعاصمة الفرنسية

أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل فرنسا، الجمعة تعاقده مع الحارس الايطالي الاسطوري “جانلويجي بوفون”.

وأكد النادي في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن العقد يمتد عاماً واحداً، مع خيار عام اضافي.

وفي سياق متصل قال رئيس نادي باريس سان جيرمان القطري “ناصر الخليفي” في بيان له: “نشعر جميعا بفخر كبير في الترحيب بجانلويجي بوفون في عائلة باريس سان جرمان”.

وكان بوفون (40 عاما و176 مباراة دولية) وصل اليوم برفقة طبيبه الى مقر باريس سان جرمان في وقت الظهيرة.

يذكر أن النادي “الباريسي” سيقدم لاعبه الجديد الى وسائل الاعلام الاثنين.