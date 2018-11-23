رسمياً.. دورتموند يشتري الكاسير من برشلونة

أعلن بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الجمعة، شراء اللاعب باكو ألكاسير، بشكل نهائي من نظيره برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2023.

وقال دورتموند، إنه استغل البند في عقد باكو ألكاسير، الذي انضم لأسود الفيستيفال هذا الموسم على سبيل الإعارة، ليضم اللاعب الإسباني بشكل نهائي.

وأوضح مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند، في تصريحات لموقع ناديه “لقد أبلغنا برشلونة أننا سنقوم بتفعيل خيار الشراء، باكو جيد معنًا وأصبح جزء لا يتجزأ من الفريق”.

وتابع زورك “نتطلع لاستمرار تألق باكو ألكاسير والحفاظ على مستواه المبهر معنا”.

بدوره، أبدى ألكاسير، سعادته مع الفريق الألماني، منوهًا “بالنسبة لي، كان هذا هو القرار الصحيح، سأفعل كل ما بوسعي لأقول شكرًا لهذا النادي وعلى الثقة التي أحظى بها”.

ويعيش باكو ألكاسير، فترة مثالية مع ناديه بوروسيا دورتموند، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الألماني برصيد 8 أهداف، بفارق هدف عن المتصدر لوكا جوفيتش لاعب آينتراخت فرانكفورت.