رسمياً.. رونالدو يغيب عن حفل الكرة الذهبية غداً

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الأحد، أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو لن يحضر حفل الكرة الذهبية، الذي يقام غدا الإثنين في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت صحيفة “ميرور” الإنجليزية أن البرتغالي لن يكون قادرًا على الحضور إلى باريس للمشاركة في الحفل بسبب سفره رفقة ريال مدريد إلى اليابان استعدادًا لخوض كأس العالم للأندية.

ووفقًا لما أكدته الصحيفة الإنجليزية فإن اللاعب البرتغالي سوف يكون حاضرًا في الحفل عن طريق فيديو حي ومباشر من اليابان أو مقطع فيديو مسجل له مسبقًا، على الرغم من أن الحفل سيكون في الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت اليابان.

وسافرت بعثة ريال مدريد الإسباني ظهر اليوم إلى اليابان ومن المتوقع أن تظل بعثة الفريق 13 ساعة ونصف في الهواء قبل الهبوط في الأراضي اليابانية.

وكان كريستانو رونالدو قد أظهر ثقته من الفوز بالكرة الذهبية الرابعة له هذا العام وذلك بصبغ شعره باللون الذهبي في التدريبات الأخيرة لفريقه.