رسمياً.. رياد مدريد يعلن رحيل رونالدو الى يوفنتوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، عن رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى يوفنتوس الإيطالي بشكل رسمي.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت: “يعلن ريال مدريد، أنه وفقًا لإرادة وطلب اللاعب كريستيانو رونالدو، فقد وافق على رحيله إلى يوفنتوس”.

وأضاف: “اليوم يريد ريال مدريد التعبير عن امتنانه للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم، والذي شهد أحد أفضل الأوقات في تاريخ نادينا وكرة القدم العالمية”.

وتابع: “فاز بالألقاب وحقق النجاحات في الميدان، خلال 9 سنوات لعبها في النادي، كان خلالها مثالًا للتفاني والعمل والمسؤولية والموهبة والتحسن باستمرار”.

وأكمل: “كما أصبح كريستيانو هداف ريال مدريد التاريخي، بتسجيله 451 هدفا في 438 مباراة، وحصل على 16 لقبا، بما في ذلك 4 كؤوس أوروبية لدوري الأبطال 3 منها على التوالي، وفاز بـ4 كرات ذهبية وجائزتي الأفضل من الاتحاد الدولي، وجائزة الحذاء الذهبي 3 مرات مرات”.

واختتم البيان: “بالنسبة لريال مدريد، سيكون كريستيانو رونالدو دائمًا واحدًا من رموزه العظيمة، وقدوة فريدة للأجيال القادمة”.

من جانبه قال يوفنتوس، إنه دفع 100 مليون يورو (117 مليون دولار) لريال مدريد للحصول على خدمات كريستيانو رونالدو.

وأضاف يوفنتوس أن مدة التعاقد مع أفضل لاعب في العالم خمس مرات ستكون لأربع سنوات حتى نهاية يونيو/ حزيران 2022.