رسمياً.. هولندا تمنع النقاب في الأماكن العامة

أقر النواب الهولنديون بأغلبية الأصوات قانونا يمنع ارتداء الملابس التي تغطي الوجه في الأماكن العامة.

وينطبق هذا الحظر على ارتداء البرقع والنقاب على وجه الخصوص، بالإضافة إلى أقنعة الوجه وخوذات الدراجات النارية. ووفقا للقانون يمنع ارتداء هذه الأشياء في وسائل النقل العام والمؤسسات التعليمية والطبية، والمباني الحكومية.

وسيعاقب القانون المنتهكين بدفع غرامات مالية، وسيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس الشيوخ الهولندي عليه.

يشار إلى أن الحكومة الهولندية، كانت قد قررت في 22 أيار 2015، حظر ارتداء النقاب في بعض الأماكن العامة. وعللت ذلك بأن “المنع لا يطبق في الشارع، لكن فقط في “أوضاع محددة، إذ أنه من الضروري أن يتمكن الناس من رؤية بعضهم لأسباب أمنية”.