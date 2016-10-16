رسميا..أبل تطلق نسخة Nike+ من ساعتها الذكية

أطلقت أبل نسخة خاصة من الجيل الثاني من ساعتها الذكية Apple Watch وهي نسخة Nike+، والتي تأتي بمواصفات مميزة، حيث اعتادت شركة أبل إطلاق بعض النسخ الخاصة من ساعتها الذكية مثلما حدث مع الجيل الأول من الساعة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena فإن نسخة Nike+ Apple Watch توفر نفس المميزات التي توفرها نفس ساعات أبل الذكية من الجيل الثاني، ولكنها في نفس الوقت تأتي مزودة بسوار “نيكي” الرياضي، ويمكن للساعة عرض الكثير من المعلومات عن الأنشطة الخاصة بالمستخدمين سواء فيما يتعلق بالجري، كما تمتلك تطبيقNike+ Run Club والذي يأتي مثبت مسبقا على الساعة الذكية والذي يوفر الكثير من المعلومات عن الأنشطة الرياضية للمستخدمين.

وأعلنت شركة أبل رسميا أن نسخة Nike+ من ساعتها الذكية سوف تكون متاحة للحجز المسبق بداية من يوم 28 تشرين الأول الحالي بسعر يصل إلى 369 دولارا لنسخة 38 ملم، و399 دولارا لنسخة 42 ملم.