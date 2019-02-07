رسميا.. إيران تعلن إطلاق قمر صناعي ثان سيعقبه ثالث

أعلن نائب وزير الدفاع الإيراني العميد قاسم تقي زادة، أن طهران أطلقت أمس قمرا صناعيا، بعد فشل تجربة الإطلاق الأولى منتصف يناير الماضي.

وذكر المسؤول الدفاعي رفيع المستوى، في كلمة ألقاها أمس الأربعاء في مدينة بردسير بمحافظة كرمان جنوب شرقي إيران، أن صاروخ “سفير” الحامل لقمر “دوستي” (الصداقة) الصناعي أطلق أمس وتم وضع القمر في مداره المحدد، مشيرا إلى أن التجربة الجديدة أجريت بالتزامن مع “أيام عشرة الفجر”، حسب وكالة “إرنا”.

كما أكد تقي زادة، أن قمر “طلوع” للاتصالات سيوضع في مداره المقصود “في القريب العاجل”، موضحا أن ذلك سيحدث في غضون الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة.